◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・近本はリーグトップの32盗塁で終え、入団7年目で6度目の盗塁王は確実となった。2位の中日・上林は27個で終えており、3位以下の選手に上回られる可能性も極めて低い。このタイトルを逃したのは21年だけだ。この日は初回に青柳から右翼線二塁打。ポストシーズンでも打線をけん引する。