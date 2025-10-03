◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼村上が3冠当確開幕投手を務めて最後まで走ってきた。常に準備をしながら、磨きながら進めてきたので、感情に左右されることなく目標を実現できてきている。▼高津監督に花束この仕事は長く続けるのは非常に難しい。1年終えて自分はそう感じる。勝っても大変だし、負けても大変だし。その仕事を6年間務め、連覇をしていますし。凄くタフ