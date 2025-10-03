◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）1・55で最優秀防御率のタイトルが確定している阪神・才木浩人は、今季は開幕から村上との“Wエース”でフル回転してチームのリーグ優勝に貢献。「一番獲りたかったタイトルなので、うれしい」と笑みを浮かべた。本塁打、打点の佐藤輝、最多勝、勝率、奪三振の村上とともに、兵庫県出身の同学年トリオで個人タイトルラッシュも完成。原口の引退セレモニーも目に焼き付け