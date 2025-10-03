◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・原口の引退セレモニーを同学年の岩貞、岩崎、梅野もしっかりと見届け、花束を渡して抱擁した。岩崎は「格好良かったです。あと7勝して日本一になって終わりたい。最後、原口と戦いたい」。9回に4年ぶりに捕手として出場した原口とバッテリーを組んだ岩貞は「悲しいが一番…」と複雑な感情を吐露した。梅野は「野球する姿、練習する姿、自分も背負っていって頑張