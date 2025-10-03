◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）積み重ねてきた14勝。今季最後の白星は、師匠・青柳との投げ合いで勝ち取った。阪神先発の村上はレギュラーシーズン最終戦のマウンドで7回5安打2失点、8奪三振の好投。試合前時点で勝率第1位を確定させていた中で、最多勝、奪三振との「投手3冠」をほぼ手中に収めた。「ヤギ（青柳）さんも自分のタイトルが頭にあったと思う。でも、しっかり勝負した中で（3冠を決定