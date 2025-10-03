◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）今季限りで現役を引退する阪神・原口に、1軍デビュー時の監督だった金本知憲氏（57＝本紙評論家）と、がんとの闘病時に寄り添い続けた大阪府済生会中津病院の森山明宏院長補佐（60）が、ねぎらいのメッセージを寄せた。「どうも疲れが取れない…」。そう体調の相談を受けたのが、最初でした。プロアスリートゆえの蓄積疲労も考えられました。ただ、こちらもプロとし