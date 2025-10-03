イギリス中部マンチェスター郊外にあるユダヤ教の礼拝所、シナゴーグの近くで2日、車が人々に突っ込むなどして2人が死亡、4人が重傷を負いました。警察はテロ事件と断定して捜査しています。マンチェスターの地元警察によりますと、マンチェスター郊外にあるシナゴーグの近くで2日午前、車が人々に突っ込み、その後、運転していた男が人々をナイフで襲撃、警備員の男性1人が刺されたということです。この事件で2人が死亡し、4人が