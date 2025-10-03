自民党総裁選は４日、党所属国会議員による投開票と党員・党友票の開票が行われる。昨年９月の前回総裁選にも出馬した５人が立候補しており、第１回投票ではどの候補も過半数に届かず、上位２人の決選投票となる公算が大きい。読売新聞社の情勢調査では、小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）が先行し、林芳正官房長官（６４）が追う展開となっている。小林鷹之・元経済安保相（５０）、茂木敏充・前幹