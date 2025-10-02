こちらは麦屋踊りの様子です。 踊り手が手に持つのは、高岡市福岡町で作られた菅笠です。その笠の材料となる植物スゲは、作り手の高齢化などで生産量が年々減っています。伝統を守ろうとする取り組みを吉田記者がお伝えします。◆KNB吉田颯人記者「福岡町伝統のこちらの菅笠。収穫までの工程を全て手作業で行っています。この田んぼでは、今シーズンの田植えを前に苗取りが行われています」 スゲの産地・高岡市福岡町