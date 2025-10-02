この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第40話をごらんください。 つるかめラーメンの喫煙席に座っておきながら、タバコを吸う人に咳ばらいをしたり、煙を払う仕草をしたりと、相手を不快にさせる問句さん。不条