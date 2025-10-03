嵐で俳優の二宮和也（42）が2日、東京ガーデンシアターで、初のファンクラブイベント「OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025“Show Case”」千秋楽公演を開催した。9月2日の愛知を皮切りに福岡、北海道、大阪と重ねてきた同イベントのファイナル公演。会場が暗転すると、大型ビジョンに二宮が楽屋からステージへと歩いてくる様子がリアルタイムで映し出されていく。盛大な拍手と歓声のなか暗闇に包まれたステージ上に到着。「