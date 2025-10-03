The BONEZが、新曲「So Fucking What」を10月3日にリリースした。SNSをはじめ、溢れる情報社会の中で彼らが突きつけるのは、「So Fucking What＝だから何？俺たちは俺たち！」。バンドの揺るぎない自信と無敵の存在感を体現する1曲となっている。Music Videoは今回もStraight Upシリーズに続きYUTARO（Art Love Music）が手がけた。鮮烈な色彩とカット割りのスピード感で今のBONEZの世界観を見事に視覚化している。なお、The BONEZ