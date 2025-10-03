【Amazonセール：Lenovoタブレット】 開催期間：10月3日～10月10日23時59分 Lenovo Yoga Tab Plus タブレット 【拡大画像へ】 Amazonで、Lenovoのタブレットがセール価格で販売されている。開催期間は10月3日から10月10日23時59分まで。 対象となっているのは、12.7インチのLenovo Yoga Tab Plusや8.8インチLenovo Legion Tab、8.7インチのLenovo Tab Oneなど。