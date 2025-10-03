チームの主軸として、U-20ワールドカップ2試合を終えた現状を冷静に振り返った。U-20日本代表MF大関友翔(川崎F)は「突破も決まったので結果はすごくポジティブ。ただ、内容は課題もあるし、もう少し上に行ったら通用しない部分もある。そこの修正はある」と語った。グループリーグ初戦・エジプト戦、第2節・チリ戦ともに2-0で勝利。2007年大会以来となる開幕2連勝で、グループ突破を確定させた。特に、2試合目で開催国チリに勝