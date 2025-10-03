神奈川・相模原市の郵便局で、女性が男に現金を奪われる強盗事件がありました。2日午後2時半ごろ、相模原市緑区の郵便局で女性（78）がATMを操作していたところ、30代くらいの男が女性の通帳2冊と現金7万8000円を奪い取って逃走しました。女性は引き倒されましたがけがはなく、男は車で逃走していて警察が行方を追っています。