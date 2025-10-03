理想の上司に関する調査で最も支持を集めたのは「話しかけやすく相談しやすい」でした。光学・精密機器メーカー「カールツァイス」が、全国の一般社員500人を対象に調査を行ったところ、理想の上司ナンバーワンは「話しかけやすく相談しやすい（32.6％）」で、2位は「コミュニケーション能力が高い（27.2％）」、3位は「公正公平に判断しひいきがない（25.4％）」という結果になりました。安心して話せる雰囲気や対話の時間を上司