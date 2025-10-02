chilldspotの楽曲「踊っていたいわ」が、10月9日より放送開始となるドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京ほか）のエンディングテーマに決定した。 （関連：【写真あり】chilldspot、3rdアルバムリード曲「踊っていたいわ」がドラマ『できても、できなくても』EDテーマに） 同楽曲は、9月24日にリリースされた3rdフルアルバム『handmade』のリード曲で、小粼（Ba）が作詞、作曲