【ロンドン＝蒔田一彦】英中部マンチェスターで２日、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）近くにいた群衆に車が突っ込んだ後、車を運転していた男が刃物で人々を襲う事件があった。警察の発表によると、男性２人が死亡、３人が重傷を負った。男は３５歳のシリア系英国人とみられ、現場で警官に射殺された。警察は「テロ事件」と断定し、犯行の動機などを捜査している。英国のスターマー首相は２日のビデオ演説で、「卑劣な人物がユダ