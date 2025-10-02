過去に配信し反響があったものを再編成しています。『育休夫にモヤッとした話』第30話・31話です。 これから守って欲しい三つのお願いをし、お互い納得したツムママ(@tumutumuo)さん夫婦。そこで、最大の原因である「どうしてすれ違いが起きてしまったのか」について考え始めます。夫からは、ここ1～2か月感じていた衝撃的なエピソードを明かされることに…!夫の目に、ツムママさんはどのように映っていたのでしょう