◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラＤ）西武・仲田慶介内野手が２日、プロ４年目でうれしい初打点をマーク。１軍通算８２試合目での記念の一打となった。「７番・右翼」で先発出場。両軍無得点の２回１死一、二塁で曽谷の直球を捉えた打球は、右翼線ギリギリを破る先制の適時二塁打。「逆にまだ打点挙げてなかったんかいって思われるので触れないでほしい…」と照れ笑いを浮かべながらも「今シーズン中には、と