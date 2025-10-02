Adoが、アニメ『キャッツ♥アイ』のオープニングテーマ「MAGIC」を10月31日に配信する。あわせて、同楽曲のジャケット写真を公開した。 （関連：【画像あり】Ado、アニメ『キャッツ♥アイ』OP曲「MAGIC」10月31日にリリースジャケット写真も公開） 同楽曲は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろし楽曲。 10月3日よりSNSにて音源の一部が公開される予定だ。 （文＝リアルサウン