イギリスで2日、ユダヤ教の礼拝所を狙った襲撃があり、2人が死亡しました。警察や現地メディアによりますと、イギリス・マンチェスターで2日午前、ユダヤ教の礼拝所近くで車が歩行者に突っ込み、その後、警備員など複数人が刃物で刺されたということです。これまでに2人が死亡、3人が重傷を負っています。警察は容疑者とみられる男を現場で射殺したほか、事件に関与した疑いで他に2人を逮捕したということです。警察はテロ事件と断