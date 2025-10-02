名古屋市中区の飲食店で食事をした客30人以上が食中毒の症状を訴え、市は店を営業禁止処分にしました。 名古屋市によりますと、食中毒が発生したのは中区金山の「天串 金山店」です。 9月25日と26日に利用した187人のうち、保健所が87人を調査したところ、6グループの34人が下痢や嘔吐、発熱などの体調不良を訴えていることが分かりました。 患者は全員快方に向かっているということです。 患者や従業員からノ