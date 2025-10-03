1981（昭和56）年10月3日、元大関増位山の引退相撲が蔵前国技館で行われた。父で師匠の三保ケ関親方がまげを切り落とすと「じーんときた」と涙ぐんだ“内掛け名人”は、整髪後にブルーのタキシードで登場するとすっかり歌手の顔に。ヒット曲「そんな夕子にほれました」で美声を披露した。今年6月、76歳で死去。