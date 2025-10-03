イギリス中部・マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで車が通行人に突っ込み、現場にいた人たちが刺され、2人が死亡しました。中継でお伝えします。事件の現場となったユダヤ教の礼拝所「シナゴーグ」の付近に来ています。この道路沿いに、その礼拝所があります。発生から6時間ほどが経過していますが、付近には警察官が、そして、規制線の外には地元のユダヤ教信者が集まっています。2日はユダヤ教の重要な祝日である「贖罪の日