¥¤¥®¥ê¥¹ÃæÉô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½ê¡¢¥·¥Ê¥´¡¼¥°¤Î¶á¤¯¤Ç2Æü¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢1¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï·Ù»¡¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â2¿Í¤òÂáÊá¡¢¥Æ¥í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖìÞºá¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Êº×Æü¤Ç¤·¤¿¡£