ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥­¥ê¥ó¤Î¼¡À¤ÂåÄêÈÖ¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£10·î3Æü¤è¤ê¡¢¿·¥¦¥§¥ÖCM¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡É¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥­¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ë¼¡¤°¡¢¥­¥ê¥ó¤Î¼¡À¤Âå¿·ÄêÈÖ¥Ó¡¼¥ë¤Ç¡¢10·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ïº£²ó¡¢½÷Í¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢M