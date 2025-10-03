ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ë¼¡¤°4¿ÍÌÜ¤Î¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÎëÌÚ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¦¥§¥ÖCM¤¬3Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬½Ð±é¡ª¥ß¥»¥¹¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×MV¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡É¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥­¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤ò10·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯