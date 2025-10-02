ローソンが“値引きおにぎり”の売上げを活用して、福祉施設にコメを寄付しました。東京・葛飾区のこども園に届けられたのは、国産のブレンド米60kgです。ローソンは、全国約1万4000の店舗で消費期限が近づいたおにぎりに値引きシールを貼って販売していますが、1つ購入されるごとに1円分のコメを購入し、全国の福祉施設に届ける取り組みを行っています。寄付を受けたこども園では、1年間に約1トンのコメを消費しています。物価高