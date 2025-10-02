アーセナルはCLリーグフェーズ第2節でオリンピアコスと対戦したが、ガブリエウ・マルティネッリとブカヨ・サカにゴールが生まれ、2-0の勝利を飾った。CLリーグフェーズ2連勝といいスタートを切ったアーセナルだが、オリンピアコス戦で素晴らしい存在感を見せたのが司令塔のマルティン・ウーデゴーだ。後半ATにサカのゴールを絶妙なスルーパスでお膳立てした同選手は最多となる4本のキーパスと2回のビッグチャンスクリエイトを記録