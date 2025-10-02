「嵐」の二宮和也が２日、東京・東京ガーデンシアターで自身初となるファンクラブイベントの千秋楽を迎えた。９月から５都市を巡り、全国各地のファンを歌とトークで魅了した。客席から大きな“にのコール”が沸き起こる中、二宮はＹＯＡＳＯＢＩの「あの夢をなぞって」を歌唱して登場。早くもファンのボルテージを最高潮に押し上げ、「おじゃましまーーす。二宮和也です。今日は最高に楽しい思い出を作りましょう！」とあいさ