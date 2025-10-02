閉幕が迫る大阪・関西万博。予約がとれず、購入したチケットが使えないことが問題となっています。大阪府松原市では、万博の「未使用チケット」を市のイベントなどで使える金券あわせて4000円分と交換する取り組みを実施。先着およそ100人の枠が用意されましたが、希望者が定員に達したため、即日で受け付けを締め切ったということです。