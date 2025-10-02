ジョンソン・エンド・ジョンソン＊が展開する「ワンデー アキュビュー® ディファイン® モイスト®」シリーズから、待望の新色「シアー ドリーム」と「シアー アリュール」が2025年10月16日（木）に全国発売されます。独自の“ぼかしフチ”デザインとニュアンスカラーで、近くで見ても自然に美しい仕上がりに。瞳本来の魅力を引き出しながら、トレンド感も叶える注