アメリカでは1日、医療保険制度をめぐる与野党対立の影響で連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部閉鎖が始まりました。その影響は観光地にも…記者「入口には張り紙がしてありまして、きょうは中に入れないと書いてあります」ワシントン記念塔では職員が出勤せず、休業となりました。観光客「全て閉まっていて、少しガッカリです」今後、航空便の遅延などが懸念されるほか、雇用統計などの発表も延期される見通しで、経済面での