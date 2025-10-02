アメリカのトランプ大統領が今月27日に日本を訪問する方向で日米両政府が調整に入ったことが、複数の政府関係者への取材でわかりました。石破首相の後に選ばれる新首相とトランプ大統領との初めての首脳会談となることから、日本側は首脳同士の個人的な信頼関係を構築し、日米同盟の重要性を確認したい考えです。