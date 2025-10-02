globeが、デビュー30周年記念企画として「Love again」リミックスコンテストを開催する。 （関連：【画像あり】globe、30周年記念企画で「Love again」リミックスコンテスト開催選出された30曲を毎週配信） 本企画は、世界中の音楽クリエイターが集うプラットフォーム SURF Musicと、小室哲哉楽曲に愛と感謝とリスペクトを掲げたavexレーベルのプロジェクト『TK SONGS RESPECT PROJECT』がタッグ