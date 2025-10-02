岡田奈々が、11月12日にリリースする3rdアルバム『Unformel』の収録内容とアートワークを公開した。 （関連：【画像あり】岡田奈々、3rdアルバム『Unformel』収録内容が明らかに“花とロマンティック”がテーマのアートワークも公開） アルバムタイトル『Unformel』は、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語“Informel”に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを十曲十