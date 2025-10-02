大分県警別府署は2日、別府市の20代男性が警察を名乗る偽電話詐欺に遭い、150万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、1日、被害者の携帯に警察を名乗る男から電話があり「詐欺事件で、犯人があなた名義のクレジットカードを持っており押収した。千葉県警に出頭できるか」と言われた。断ったところ、別の警察や検事をかたる人物に電話を代わり「あなたには詐欺事件の逮捕状が出ている。詳しい