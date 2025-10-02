ガンバ大阪は10月２日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第２節で、ラーチャブリー（タイ）と敵地で対戦。２−０で勝利を収めた。９月17日に行なわれた東方（香港）との初戦は３−１で快勝。連勝を狙うG大阪のスタメンには、GK東口順昭、DF半田陸、黒川圭介、三浦弦太、中谷進之介、MF宇佐美貴史、鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、奥抜侃志、FWデニス・ヒュメットが名を連ねた。日本のチームは、思う