米カリフォルニア州の販売店に掲げられたテスラのロゴ＝1月（ゲッティ＝共同）【グリーンビル（米サウスカロライナ州）共同】米電気自動車（EV）大手テスラが2日発表した2025年7〜9月期の世界販売台数は前年同期比7.4％増の49万7099台だった。EV購入を巡る米政府の税制優遇措置が9月末で廃止されるのを前に、駆け込み需要で3四半期ぶりにプラスとなった。米国を中心にEV需要が鈍化傾向にある。イーロン・マスク最高経営責任者