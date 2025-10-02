【新華社フフホト10月2日】中国内モンゴル自治区フルンボイル市新バルグ左旗では気温の低下に伴い、一年で最も重要な牧草の刈り取りシーズンが終わりつつある。トラックが行き交い、貯蔵場に干し草の山が並べられ、秋の草原に彩りを添えている。（記者/葉紫嫣）