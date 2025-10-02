こちらは、ハワイの「すばる望遠鏡」が観測した渦巻銀河「NGC 5211」。おとめ座の方向、約1億8000万光年先にあります。【▲ すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で観測された棒渦巻銀河「NGC 5211」（Credit: 国立天文台/田中賢幸）】この画像は、NAOJ＝国立天文台がすばる望遠鏡に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC＝ハイパー・シュプリーム・カム」で撮影されました。一般的な渦巻銀河では明るい中心部と渦巻腕（渦状腕