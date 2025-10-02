[10.2 ACL2第2節 ラチャブリ 0-2 G大阪]ガンバ大阪は2日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第2節のラチャブリFC(タイ)戦を敵地で行い、2-0で勝利して開幕2連勝を飾った。公式戦は7連勝になった。G大阪は立ち上がりに2回速攻を受けると、前半7分にはMFタナのクロスからFWンジヴァ・ラコトハリマララのボレーシュートでゴールに迫られた。同23分には2011年U-20ワールドカップ優勝メンバーの元U-20ブラジル代表MFネゲ