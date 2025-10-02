【ACL2グループF第2節】(ラチャブリ)ラチャブリFC 0-2(前半0-0)G大阪<得点者>[G]安部柊斗(64分)、食野亮太郎(90分+4)<警告>[ラ]クリサナノン・スリスワン(87分)└MF安部柊斗&FW食野亮太郎弾、GK東口順昭は好守で完封!! G大阪が敵地タイのACL2制して公式戦7連勝