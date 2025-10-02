◇ACL2G大阪2―0ラーチャブリー（2025年10月2日タイ）G大阪は消耗戦を制し、開幕2連勝とした。敵地でラーチャブリー（タイ）に2―0。後半19分にMF安部柊斗が豪快なミドルで先制点を挙げ、試合終了間際にはMF食野亮太郎が今季公式戦初得点となる華麗な反転シュートを突き放した。タイへの長距離移動に加えて気温30度弱、湿度は70％超。高温多湿の過酷な環境下で、さらに芝生の長さに苦しんだ。ポヤトス監督が「サッカ