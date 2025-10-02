２日午前９時３５分頃、青森県つがる市富萢（とみやち）町の牛舎内で、同市牛潟町の畜産業手伝いの男性（６６）が倒れているのを作業員が発見し、１１９番した。男性はドクターヘリで病院に搬送されたが、死亡が確認された。死因は両側血気胸。つがる署の発表によると、男性は牛の健康状態を確認するため１人で牛舎にいたという。作業していた牛舎の区画では体重４００〜５００キロの牛１４頭が飼われていた。同署は男性が牛に