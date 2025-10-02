日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバー２７人を発表した。唯一の初招集となったのが、パリ五輪で１０番を任されたＦＷ斉藤光毅＝イングランド２部ＱＰＲ＝だ。三笘薫を欠く中で迎える２連戦において、世代屈指のドリブラーへの期待は高い。所属事務所を通して、斉藤は「子供の頃から憧れ夢見てきた日本代表に選出していただきうれしく