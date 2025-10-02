サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は2日、タイのラチャブリなどで1次リーグが行われ、F組のG大阪は敵地でラチャブリ（タイ）に2―0で快勝した。開幕2連勝で勝ち点6。後半に安部のミドルシュートで先制し、試合終了間際に食野が加点した。（共同）