私たちの体内には、毎日多くのがん細胞が発生しますが、通常それらは免疫細胞によって排除されています。しかし、がん細胞が増殖すると、免疫から隠れたり、免疫にブレーキをかけたりすることで攻撃から逃れようとします。そこで、免疫細胞ががん細胞を攻撃するという免疫本来の力を回復・強化させ、がんを治療していく方法が「免疫療法」です。現在、用いられている免疫療法には様々な方法がありますが、今回は「免疫チェックポイ