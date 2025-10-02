4日(土)にアウェー名古屋で行われる今季初戦を前に、レバンガ北海道がチーム練習を公開しました。練習後、報道陣の囲み取材の中で今季新加入の富永啓生はネブラスカ大学時代に交際していたアメリカ人女性との婚約を解消していたことを明らかにしました。詳しい経緯は明らかにしなかったものの、お互い納得の上、「前向きな解消」だったとのこと。記者から「今はバスケに全集中ですね？」と問われた富永選手は